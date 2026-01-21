Ocho de los mejores cincuenta tenistas del mundo disputarán el Abierto de Río

La lista de competidores en el único torneo ATP 500 de Sudamérica la encabeza el italiano Lorenzo Musetti, actualmente quinto en la clasificación de la ATP y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los otros siete cabezas de serie serán el argentino Francisco Cerúndolo, número 21 del mundo, el italiano Luciano Darderi (25 ATP), el brasileño João Fonseca (32 ATP), el argentino Sebastián Báez (36 ATP y campeón en Río en 2024), el italiano Lorenzo Sonego (40 ATP), el alemán Daniel Altmaier (46 ATP) y el argentino Camilo Ugo Carabelli (49 ATP).

Pedro Martínez (71 ATP) y Carlos Taberner (99 ATP) son los dos españoles inscritos, Alejandro Tabilo (79 ATP) y Cristian Garín (82 ATP) los dos chilenos, e Ignacio Buse (100 ATP) es el único peruano.

La gran atracción para los organizadores, sin embargo, será Fonseca, ganador del Abierto de Buenos Aires en 2025, que hace dos años disputó el torneo carioca como una promesa y ahora regresa por tercer año seguido como uno de los favoritos.

"Para nosotros contar con João vale más que contar con los diez mejores del mundo", afirmó el director deportivo del torneo, Lui Carvalho, al describir el poder que la gran estrella nacional tiene para atraer público y visibilidad en Brasil.