Paul frena el sueño de Tirante en Melbourne y el argentino se despide en segunda ronda

Tirante, que afrontaba uno de los compromisos más exigentes de su carrera en un Grand Slam, tuvo pasajes de buen nivel, especialmente con el servicio y la derecha, pero no logró sostener la regularidad ante un rival sólido y agresivo.

El argentino mostró carácter en el inicio del tercer set y llegó a salvar varios puntos de quiebre, aunque volvió a ceder su saque en momentos clave que inclinaron definitivamente el desarrollo.

La derrota marca el final del recorrido de Tirante en Melbourne, aunque deja señales positivas en su rendimiento frente a un jugador del top 20 del ranking.

También supone un mejor desempeño que en la cita australiana de 2025, donde quedó eliminado en la ronda de clasificación frente al brasileño João Fonseca , 32 del mundo.

