Sabalenka dice que "quiere la paz" pero evita hablar de Ucrania

"Ya he hablado mucho de eso. Quiero la paz y, si pudiera cambiar algo, lo haría, pero estoy aquí por el tenis. Es un torneo de tenis y no quiero hablar de política", señaló la bielorrusa tras ser preguntada por el conflicto en una rueda de prensa en el Abierto de Australia.

Las declaraciones de Sabalenka se producen en un contexto de tensión recurrente en el circuito femenino desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022, especialmente en los duelos entre tenistas ucranianas y jugadoras de Rusia o Bielorrusia, que compiten bajo bandera neutral.

Una de las voces más firmes ha sido la de Kostyuk, quien ha mantenido su negativa a saludar en la red a rivales de esos países y ha aprovechado actos públicos para visibilizar la situación en su país.

El pasado 11 de enero, Sabalenka y Kostyuk se enfrentaron en la final del WTA 500 de Brisbane (Australia), resuelta a favor de la bielorrusa, tras la cual Kostyuk volvió a negarse a estrechar la mano de su rival en la red.

La ucraniana también recordó el impacto humanitario de la guerra y la dificultad de competir "con dolor en el corazón", en referencia a los cortes de suministros y al frío extremo que sufren miles de civiles.

Sabalenka, por su parte, ha reiterado en distintas ocasiones su rechazo a la guerra, aunque insiste en separar ese posicionamiento del ámbito deportivo. "Nadie en su sano juicio puede apoyar una guerra", había manifestado anteriormente, al tiempo que defendió su derecho a centrarse en la competición.

El clima geopolítico también ha marcado la actitud de otras jugadoras ucranianas del circuito, como Elina Svitolina, que ha respaldado públicamente la postura de sus compatriotas y reclamado mayor sensibilidad institucional ante el conflicto.

Mientras tanto, el Abierto de Australia avanza con normalidad en lo deportivo, y Sabalenka logró este miércoles su pase a la tercera ronda tras imponerse con autoridad a la china Zhuoxuan Bai, 702 del mundo, por 6-3 y 6-1, en un encuentro resuelto en apenas una hora y 12 minutos.