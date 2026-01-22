Anisimova, cuarta del mundo, avanza con autoridad

Anisimova, cuarta cabeza de serie, resolvió el encuentro en 1 hora y 43 minutos con un tenis agresivo desde el fondo de la pista y un servicio determinante en los momentos clave. La norteamericana mantuvo la iniciativa durante gran parte del duelo, con golpes profundos que obligaron a Siniakova a defenderse en posiciones incómodas.

El momento de mayor resistencia de la checa llegó mediado el segundo parcial, cuando logró equilibrar el marcador hasta el 3-3, aunque Anisimova respondió con un nuevo cambio de ritmo, encadenó un quiebre decisivo y cerró el partido con un juego final sólido, sin conceder oportunidades.

Con esta victoria, Anisimova avanza a la tercera ronda del torneo, donde se enfrentará a su compatriota Peyton Sterns, 53 del mundo.

En la edición de 2025, la estadounidense se quedó en la segunda ronda tras un duelo con la británica Emma Raducanu.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy