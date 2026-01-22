Los viejos rockeros nunca mueren

En aquella ocasión, el solista, rockero empedernido que como tantos conserva su legado durante toda una vida, popularizó un himno a la inmortalidad que en el Abierto de Australia parece recogido por un puñado de jugadores veteranos aferrados a la competición, vencedores frente a jóvenes incipientes que sobreviven en el circuito.

Son tipos que formaron parte del interminable recorrido del conocido 'big three' y antes 'big four' que escribieron una de las páginas más brillantes, emotivas y competitivas de la historia del tenis pero que se han embarcado también en la actual, acaparada por Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Novak Djokovic, de 38 años, el mejor jugador de todos los tiempos todavía vigente se aferra a la competición. Más allá, se codea aún con los mejores y tiene todavía la consideración de favorito en la mayoría de los torneos. Al acecho siempre ante un eventual error de Alcaraz o Sinner.

Australia disfruta de los momentos de talento de una generación inigualable y laureada, plagada de éxitos que todavía se mantienen por el cuadro: el suizo Stanislas Wawrinka, de 40 años, el francés Gael Monfils (39), el croata Marin Cilic (37), además del propio Djokovic.

Wawrinka, que ya ha anunciado que inicia el recorrido de su despedida, el tour del último año y que juega el Abierto de Australia final de su carrera, se situó en tercera ronda tras ganar a un jugador de veinte, el doble: el francés Arthur Gea, al que batió en cinco sets, en un duelo que terminó en el super tie break y que se alargó más de cuatro horas.

Invitado del torneo ha batido el suizo, poseedor de tres títulos del Grand Slam, entre ellos en Melbourne en el 2014, el récord de longevidad y se ha convertido ya en el tenista de más edad en alcanzar la tercera ronda de un Grandd Slam desde el año 1978, cuando lo hizo el local Ken Rosewall.

"Estoy muerto. Como es mi último año trato de alargar los partidos lo que puedo. El publico me da mucha energía. No sé como me voy a recuperar, ha sido muy largo. Creo que me merezco una cerveza", dijo, tras el partido, el suizo, que llegó a ser el número tres del mundo y que en dieciseisavos de final jugará contra el estadounidense Taylor Fritz.

Más allá quiere llegar Novak Djokovic. Ganador de veinticuatro Grand Slam, más que nadie, diez veces en Melbourne, quiere más. Este jueves alcanzó su victoria 101 en el Abierto de Australia y se situó a un paso de la número 400 en un Grand Slam que puede obtener el sábado, en la tercera ronda, contra el neerlandés Botic Van de Zandschulp.

Devora registros. Ahora ya de longevidad. Apunta, con 38 años y 255 días, convertirse en el jugador de mayor edad de la Era Abierta en ganar un título individual masculino de Grand Slam, y el segundo en ganar un evento de este rango con 37 años o más, después de Ken Rosewall, quien ganó el Abierto de Australia de 1972 con 37 años y 62 días.

Pero sobre todo, la intención de Djokovic, que también puede ser el tercero en ganar múltiples trofeos en Melbourne después de cumplir 35 años tras Rosewall, es ser el que más grandes ha conseguido en la historia.

Sin embargo, el serbio todavía se ve joven. Anuncia uno o dos años más en comparación a Stanislas Wawrinka o Gael Monfils.

"Wawrinka y Monfils son grandes jugadores pero también grandes personas. En los vestuarios, muchos amigos, mucho respeto de mi parte, tengo batallas increíbles, Monfils tiene un año más que yo; Wawrinka dos.. así que creo que aú me quedan uno o dos años más al menos de carrera".

Otro que gana partido y partido y sigue en la competición es el croata Marin Cilic, 37 años y 4 meses y del que ha habido pocas noticias en los últimos tiempos. Ha sido campeón de Grand Slam el balcánico que llegó a ser el 3 del mundo, ganador del Abierto de Estados Unidos en el 2018, el mismo año que fue finalista en Melbourne vencido por Roger Federer.

Está en tercera ronda también Cilic que ganó con autoridad al canadiense Denis Shapovalov, uno delos cabezas de serie.

Marin Cilic, subcampeón de 2018, tuvo una actuación brutal para alcanzar la ronda 3. Superó por completo al cabeza de serie Shapovalov y que ahora desafía al noruego Casper Ruud para seguir haciendo historia.

Cilic consiguió su victoria 599 en su carrera ATP e igualó a Goran Ivanisevic como el jugador con más triunfos en la Era Abierta. Cuando ganó en primera ronda al alemán Altmaier logró ganar un partido en el primer Grand Slam del curso desde el 2022.

Se fue Monfils. Que inició el cuadro de su último Abierto de Australia y quedó eliminado en segunda ronda. "Mi viaje comenzó en 2003 con ustedes. Vine aquí por primera vez. Ahora estamos en 2026 y, de alguna manera es la meta. Muchas gracias por este increíble viaje. Han sido increíbles", dijo sobre la pista el tenista de 39 años inmerso en su última temporada.

Fue campeón júnior en Australia y cuartofinalista en el 2016 y 2022 en individual masculino y acumula trece títulos individuales del circuito de sus 35 finales jugadas.