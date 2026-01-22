Moutet, rival de Alcaraz, lanza la raqueta contra una cámara durante el partido de dobles

Tras cometer un error, el francés, conocido por sus excentricidades en la pista más que por sus resultados, voló su raqueta tras fallar una acción e ir por debajo en el marcador en uno de los fondos y dio a una cámara del recinto.

Fue una acción de frustración que mostró el comportamiento que ocasionalmente desarrolla el jugador que cuenta con un numeroso historial de acciones antideportivas en el circuito.

Moutet se enfrentará a Alcaraz en el encuentro de tercera ronda, previsto en el segundo turno de la pista central, no antes de las 13.30 hora local (03.30 CET).