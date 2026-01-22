Sinner: "Lo que hacen Wawrinka, Djokovic y Monfils es una inspiración"

"Lo que están haciendo Wawrinka, Djokovic y Monfils es una motivación porque jugar a su edad y a este nivel es algo increíble. No sé cuanto tiempo podré seguir su ritmo", dijo Sinner.

El transalpino, campeón de las dos últimas ediciones, destacó que su tenis tiene cosas que mejorar a pesar de la contundencia que demuestra, como el saque.

"El saque es algo que tengo que trabajar y mejorar. Algunos días como hoy saco bien, en otros me cuesta más, pero es parte del proceso en el que estoy. Mi objetivo es sacar mejor. El tenis es un deporte basado en porcentajes y hay que ver con qué golpe tienes más probabilidad de ganar el punto en un momento importante", indicó Sinner, que jugará en tercera ronda contra el estadounidense Elito Spizzirri.

"No le conozco mucho. Le he visto jugar los últimos partidos. Es un jugador con mucho talento que tiene un juego muy agresivo y veremos que pasa. Siento que cada partido es diferente. Las condiciones fueron distintas este jueves, por ejemplo, porque hacía más frío que el otro día, pero no había tanto aire como en otras pistas", resumió Sinner que se mostró impecable ante Ducworth.

"Intenté jugar agresivo y ceñirme a mi plan de juego. El rival sacó muy bien, incluso desde el fondo de la pista estuvo mi rápido. Intenté contener su juego. Fue una buena actuación la mía porque es un rival difícil. Estoy contento", añadió.

Sobre el polémico atuendo de Naomi Osaka al entrar en la cancha en el partido de primera ronda, el italiano dijo que cada persona es libre de "expresar su estilo". "Hay otros deportes donde se ven esas cosas, como en la NBA o incluso el fútbol cuando llegan a la cancha con indumentaria distinta. Fue algo distinto, pero si le gustó, ¿Por qué no?", añadió.