Bublik frena a Etcheverry y llega a octavos en Australia por primera vez

El kazajo de origen ruso alargó su gran momento. Entre los diez mejores del mundo por primera vez en su carrera desde el pasado 12 de enero, tardó dos horas y 40 minutos en lograr su objetivo y frustrar al sudamericano que no pudo mejorar su registro en Melbourne.

Etcheverry, con el techo en esta tercera ronda, se quedó fuera de los octavos de final a pesar de mantener el tipo en las dos primeras mangas, resueltas en el tie break.

Bublik se convirtió en el tercer jugador kazajo, hombre o mujer, en conseguir estar en octavos de final en cuatro o más ocasiones en un Grand Slam y sigue la estela de legendarios jugadores de su país como Yevgeniy Korolev en el 2010 y Mijail Kujushkin en el 2012 que previamente se situaron en la cuarta ronda del Abierto australiano.

Bublik jugará en octavos contra el australiano Alex de Miñaur que previamente superó al estadounidense Frances Tiafoe por 6-3, 6-4 y 7-5.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy