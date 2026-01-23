Davidovich: "Con una pierna era imposible ganar"

El malagueño, que requirió la presencia del médico de pista en el segundo set, dejó el partido a los 55 minutos cuando perdía por 6-1 y 6-1. "He sentido un pinchazo en el isquio izquierdo. Ante un tío como Paul, con una pierna, era imposible ganar", dijo Davidovich tras el partido.

El jugador español no pudo avanzar hacia octavos de final e igualar su mejor papel en el primer Grand Slam de la temporada. Es Tommy Paul uno de los jugadores con los que peor resultados presenta. Nunca ha podido ganar al estadounidense que ya le apeó de Australia otras dos veces antes, la última la del 2025 por un triple 6-1.

Davidovich, que bajará del decimocuarto al decimoquinto puesto en el ránking ATP, acusó el esfuerzo del partido de segunda ronda ante el estadounidense Reilly Opelka, resuelto en cinco sets y más de cuatro horas de juego, y se lesionó el músculo isquiotibial de la pierna izquierda.

"No valía la pena seguir porque no iba a competir, no iba a poder hacer nada. Solo iba a perder el tiempo", añadió Davidovich.

La eliminación del malagueño deja sin duelo español a los octavos de final del Abierto de Australia en un eventual partido contra Carlos Alcaraz. El número uno del mundo, que ganó al francés Corentin Moutet, jugará contra el estadounidense Tommy Paul en octavos.