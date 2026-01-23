De Miñaur alcanza la cuarta ronda y dedica su triunfo a Katie Boulter, su prometida

El oceánico, espoleado por el público, culminó uno de los mejores partidos que ha disputado en los últimos tiempos y, por quinta temporada consecutiva, alcanzó la cuarta ronda del primer Grand Slam del curso.

El sexto jugador del mundo dedicó la victoria con una firma en la cámara de la pista a su novia, Katie Boulter, jugadora británica, con la inscripción, Katie y un corazón.

"No asocio jugar en Australia con presión sino con emoción. dEsde niño es aquí donde quería estar, frente a multitudes abarrotadas. Soy afortunado de estar en esta situación", dijo el jugador local.

De Miñaur se enfrentará en octavos al ganador del partido entre el kazajo Alexander Bublik y el argentino Tomás Martin Etcheverry.

