El negocio del pádel habla español

Olympia Sports Investments nació de la mano de los empresarios Francisco Ávila y Diego Rivas en 2022 como compañía dedicada a la gestión de centros deportivos de raqueta. La primera gran operación de la compañía se dio meses después de su arranque, con la compra de Padel Indoor Center de Bilbao, pero sin duda el movimiento estratégico determinando llegó en julio de 2023, cuando entraron como socio mayoritario de Ciudad de la Raqueta. Un complejo de 45.000 metros cuadrados y con 42 pistas de tenis y pádel, de las cuales veinte son cubiertas.

En este tiempo, su crecimiento ha sido exponencial, pasando de gestionar 1 club con 14 pistas en el año 2022; 4 clubes y 75 pistas en 2023; 10 clubes y 191 pistas en 2024 y 14 clubes y más de 250 pistas en 2025. Todas ellas, repartidas por las provincias de Madrid, Barcelona, Bilbao, León, Valencia y Málaga, componen el universo BamVolea, el nombre que inaugura una nueva y emocionante etapa de la que habla Diego Rivas, CEO de la compañía.

P: ¿Cómo comenzó esta aventura?

R: Olympia Sports empezó hace tres años y medio con la idea de consolidar un mercado de clubes de pádel y tenis que está totalmente atomizado en España. Aquí, a diferencia de otros países en donde el mercado es más reciente, tenemos uno gestionado por autónomos o por personas que tienen su propia empresa y su propio club. Hay más de dos mil clubes y prácticamente no existe ninguna cadena que los consolide. Un ejemplo son los gimnasios. Hace treinta años nos resultaba familiar ir al del barrio pero ahora hay grandes cadenas y los recursos son mayores.

Nosotros creemos que con el tenis y el pádel pasa lo mismo. Empezamos hace tres años y medio y ya somos la cadena más grande de España y del mundo por número de pistas.

P: Ahora, en 2026, pasan a ser BamVolea. ¿Qué supone?

R: Esto no es más que la unificación de nuestros clubes, todos con un mismo nombre. Mantendrán su personalidad pero tendrán una misma visión.

P: En 2022 contaban con 14 pistas, en 2023 con 75, en 2024 con 141 y en 2025 con 244. ¿Cómo sigue la secuencia?

R: Hemos cerrado un nuevo club, por tanto ya tenemos 14, y en pistas ya superamos las 250. Nuestra idea es seguir creciendo e incorporando clubes a lo que nosotros llamamos la familia. Para crecer, por un lado nosotros hablamos con clubes, nos acercamos de forma proactiva, y por otro, algunos que nos conocen, vienen interesados para vender o quedarse dentro de nuestro paraguas.

El proyecto empezó en 2022 pero hasta mediados de 2023, cuando conseguimos entrar en Ciudad de la Raqueta, no fuimos capaces de arrancarlo del todo. Necesitábamos algo grande para consolidarlo y, a partir de ahí, crecer. Es nuestra joya de la corona. No hay nada igual en España, en Europa o te diría en el mundo. Tiene 47 pistas, 30 de pádel y 17 de tenis. Cuenta con 130.000 usuarios y pasan por sus instalaciones unas 800.000 personas al año.

Hemos invertido para actualizar las instalaciones con el nivel financiero del Banco Santander, a través del 'Fondo Smart', y estamos muy ilusionados. No somos ricos, no tenemos un presupuesto infinito, pero vamos invirtiendo y, sobre todo, optimizando los clubes que tenemos para que generen más caja y eso reinvertirlo en el proyecto. No repartimos dividendos porque queremos reinvertir todo lo que generamos antes.

P: ¿Qué porcentaje de mercado dominan?

R: El porcentaje es bajo porque el mercado sigue muy atomizado. En España hay alrededor de veinte mil pistas contando las municipales y las de urbanizaciones. El mercado es muy grande, hay mucho demanda y por eso nosotros tenemos aún mucho recorrido. Nuestros objetivos a medio plazo son montar todos los servicios centrales con departamentos de recursos humanos, marketing y demás y seguir creciendo. No solo en número de clubes, que esperamos llegar a los treinta y en más ciudades, sino en mejorar la experiencia del usuario. Queremos que los clubes funcionen iguales y que el usuario siempre tenga una buena experiencia y no solo deportiva. Nuestro pulmón es el pádel pero también queremos que la gente se tome una cerveza después del partido, que pueda hacer el evento de su empresa o que venga al gimnasio o al fisioterapeuta. Tenemos algunos centros que incluso tienen barberías y funcionan muy bien. Incluso la música. Por eso mantenemos en la Ciudad de la Raqueta el festival. Creemos que pádel y música son una combinación perfecta.

P: En España, ¿se juega más al tenis o al pádel?

R: A nivel profesional el tenis le lleva mucha ventaja al pádel aunque cada vez menos porque es menos espectacular. Ir a un torneo de tenis, obviamente es una pasada, pero el pádel tiene una cosa que no tiene el tenis. Hablo de la barrera de entrada para empezar a jugar porque al pádel vas a jugar un día y ya te lo pasas bien. En el tenis es probable que te pases el día recogiendo la pelota del suelo. En el pádel, aunque no te cuadre un partido de tu nivel, lo pasas bien, pero en tenis no, necesitas alguien que sea parejo a ti. Eso hace que el nivel amateur tenga más fuerza.

R: Antes de salir el objetivo es estar bien consolidados y organizados en España. Nosotros somos muy humildes. Llevamos trabajando en este proyecto casi cuatro años y no tenemos un ego tan grande como para salir a toda costa.

P: La reserva de las pistas se lleva a cabo a través de Playtomic. ¿Qué papel juega esta plataforma en su crecimiento?

R: Para nosotros es imprescindible. No podríamos montar el negocio que estamos montando sin ella. Nos ha ayudado a la digitalización de los clubes, que para nosotros es clave porque es lo que nos permite tener datos fiables. También tenemos otra aplicación para el control de la domótica, las luces o la calefacción. Tenemos clubes que son automáticos las 24 horas en los que la gente puede ir a jugar a las tres de la mañana si quiere. Un ejemplo es el de Bilbao. Entran, se encienden las luces, la calefacción de los baños y las luces de los pasillos de la pista. Al irse se apaga todo. No es nuestro modelo de negocio, no queremos un club automático o sin gente, pero es algo que existe.

R: Tenemos cerca de 200 empleados repartidos por toda España. La mayoría son monitores. Más de cien son de pádel y algunos de tenis.