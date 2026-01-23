Gauff remonta ante Baptiste camino a octavos

Gauff cedió el primer set, el primero que pierde en el torneo, pero reaccionó con autoridad con un segundo parcial perfecto, sin conceder juegos, para igualar el partido y cambiar la dinámica del encuentro.

En el set definitivo, la jugadora de 21 años consolidó su remontada con un tenis más sólido desde el fondo y mayor acierto con el servicio, y terminó cerrando la victoria para mantener su camino en Melbourne.

Baptiste, número 70 del ránking, no pudo sostener el nivel mostrado en el arranque pese a haber tomado ventaja en la manga inicial.

En la cuarta ronda, Gauff se medirá con la checa Karolina Muchova, decimonovena del mundo, por un puesto en los cuartos de final.

