Iva Jovic da la sorpresa y elimina a Paolini

La primera victoria de la estadounidense sobre una 'top ten' le supuso el pase una cuarta ronda de un major. Jovic, que acumula más victorias en lo que va de año que cualquier jugadora, diez partidos ganados y solo dos derrotas, tardó una hora y 48 minutos en ganar.

Jovic, que se impuso por primera vez en tres partidos a la italiana, que el pasado curso ganó los duelos en Indian Wells y el Abierto de Estados Unidos, jugará en octavos contra la azaja Yulia Putintseva que dejó fuera del torneo a la turca Zeynep Sonmez por 6-3,6-7(3) y 6-3.