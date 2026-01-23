Tenis
Iva Jovic da la sorpresa y elimina a Paolini

Redacción deportes, 23 ene (EFE).- La estadounidense Iva Jovic dio la sorpresa en el torneo femenino del Abierto de Australia al eliminar a la italiana Jasmine Paolini, octava del mundo, por 6-2 y 7-6(3) y clasificarse, por primera vez en su carrera, para los octavos de final de un Grand Slam.

Por EFE

La primera victoria de la estadounidense sobre una 'top ten' le supuso el pase una cuarta ronda de un major. Jovic, que acumula más victorias en lo que va de año que cualquier jugadora, diez partidos ganados y solo dos derrotas, tardó una hora y 48 minutos en ganar.

Jovic, que se impuso por primera vez en tres partidos a la italiana, que el pasado curso ganó los duelos en Indian Wells y el Abierto de Estados Unidos, jugará en octavos contra la azaja Yulia Putintseva que dejó fuera del torneo a la turca Zeynep Sonmez por 6-3,6-7(3) y 6-3.