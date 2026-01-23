La previsión de calor adelanta la jornada del sábado

Habitualmente el orden de juego de cada día arrancaba a las 11.00 (01.00 CET). En esta ocasión, las temperaturas pueden superar los 40 grados y la dirección del primer Grand Slam del curso ha optado por prevenir la situación.

El sábado volverán a la acción el campeón, el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic como principales reclamos de la jornada.

El transalpino, que se mide al estadounidense Eliot Spizzirri, saltará a la pista en el segundo turno de la pista central, no antes de las 12.00 (02.00 CET), después del choque del torneo femenino entre la checa Karolina Pliskova y la vigente campeona, la norteamericana Madison Keys que abrirá la jornada.

Novak Djokovic, por su parte, ha sido incluido en el primer tramo de la sesión de tarde, no antes de las 19.00 horas (09.00 CET), en su duelo de tercera ronda contra el neerlandés Botic Van de Zandschulp y a continuación se completará la sesión con el duelo entre la japonesa Naomi Osaka y la jugadora local, la australilana Maddison Inglis.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, entran en juego la estadounidense Jesica Pegula contra la rusa Oksana Selekhemeteva y sus compatriotas Peyton Stearns contra Amanda Anisimova antes del choque entre Ben Shelton, octavo favorito del cuadro masculino, y el monegasco Valentin Vacherot. La sesión acabará en ese segundo recinto, la Margaret Court, con el partido de la polaca Iga Swiatek y la rusa Anna Kalinskaya.

Otro duelo que sobresale en la sesión es el del veterano suizo Stanislas Wawrinka que pude disputar su último partido del Abierto de Australia. Se mide al estadounidense Taylor Fritz, en la pista tercera, la John Cain Arena.