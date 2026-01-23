Mboko, por primera vez en octavos de un Grand Slam, se cita con Sabalenka

La decimoséptima favorita, de 19 años, que disputa por cuarta vez un evento grande, nunca había llegado tan lejos. Necesitó dos horas y veinte minutos para eliminar a la europea, decimocuarta del mundo, con la que nunca había jugado.

"Lo conseguí gracias a mi confianza en mí misma. Tuve muchas oportunidades en el segundo set pero debo reconocer sus méritos. Estaba jugando un tenis increíble. Simplemente tuve que concentrarme en los momentos importantes. Es mi primera vez aquí así que estoy muy contenta de haber llegado a cuarta ronda", dijo en la pista la prometedora jugadora.

Mboko se enfrentará en octavos de final a Sabalenka que se impuso a la austríaca Anastasia Potapova por 7-6(4) y 7-6(7).