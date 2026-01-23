Medvedev: "No me gusta jugar con Tien"

"El problema es que no me gusta jugar contra él aunque seguro que a él tampoco le gusta jugar conmigo. Todos nuestros partidos yo sacaba para ganar o estaba cerca de hacerlo. Hacemos peloteos largos y duros. Habrá muchos golpes, defensa. Espero poder disfrutar y poder sorprenderle", destacó Medvedev.

El ruso, que por primera vez desde el 2024 está en los octavos de final de un Grand Slam, puso en la cámara de la pista, tras ganar la segunda ronda, "no a los partidos a cinco sets". Sin embargo, en el primer partido posterior, tuvo que agotar los parciales para sobrevivir en el torneo y avanzar hacia la cuarta ronda.

"Cuando estás con dos sets de desventaja lo bueno es que si pierdes es solo en tres sets. pero para ganar es un camino largo. Cuando juego estoy bastante tenso, mis intercambios son largos. Jugar a cinco sets es diferente y seguro que hay jugadores que rinden más en ellos", indicó el tres veces finalista en Melbourne.