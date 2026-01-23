Sabalenka dice que “el clima es una locura” y pide esfuerzos a la organización

Sabalenka, que mantiene su condición de invicta y aún no ha cedido un set en Melbourne, destacó su fortaleza mental como clave para superar un duelo irregular.

“Fue un partido difícil, ella jugó un tenis increíble. Hoy lo más importante fue mi mentalidad para sacar adelante la victoria”, afirmó en rueda de prensa.

Más allá del resultado, la tenista puso el foco en las extremas condiciones climáticas del primer Grand Slam del curso y reclamó medidas para proteger la salud de los jugadores.

“El clima es una locura. No es bueno para nuestros cuerpos jugar con estas temperaturas. Los estadios deberían cerrar los techos y aplicar la regla del calor”, señaló, tras recordar que se han alcanzado registros de entre 35 y 36 grados, mientras que para este sábado se pronostican 40 de máxima.

La vigente campeona también subrayó cómo el calor condiciona aspectos técnicos como el cordaje de las raquetas y la preparación de los partidos. “Todo depende del clima, es una montaña rusa. Veremos quién se adapta mejor”, añadió.

En otro momento de la comparecencia, Sabalenka habló sobre su futuro en el circuito y dejó entrever su intención de prolongar su carrera durante muchos años.

Aunque evitó fijar una fecha de retirada, bromeó con la posibilidad de seguir compitiendo incluso tras ser madre. “Probablemente me veréis siendo una abuela en el circuito”, dijo entre risas, asegurando que le motiva seguir desafiándose y presionando a las nuevas generaciones.

Con el triunfo de hoy, Sabalenka reafirma su condición de favorita para el torneo, donde ya se coronó en las ediciones de 2023 y 2024, mientras que en 2025, perdió en la final frente a la estadounidense Madison Keys, novena del mundo.

Su rival en la cuarta ronda será la canadiense Victoria Mboko, de 19 años y 16 del mundo.