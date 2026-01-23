Sabalenka sobrevive a Potapova en un duelo al límite decidido en dos "tie-breaks"

Sabalenka tuvo que recurrir a su experiencia y fortaleza mental para resolver un partido extremadamente igualado, en el que ambas jugadoras ofrecieron un elevado nivel de agresividad desde el fondo de la pista y protagonizaron largos intercambios cargados de potencia y tensión.

La primera manga avanzó sin concesiones claras al resto, con las dos tenistas sosteniendo el saque gracias a su efectividad inicial y su capacidad para tomar la iniciativa en los primeros golpes. El desenlace llegó en el "tie-break", donde Sabalenka impuso su autoridad para lograr el parcial.

En el segundo set, la líder del ránking parecía encaminar el triunfo tras encadenar un arranque arrollador que la situó con ventaja de 4-0.

Dominó con un servicio contundente, apoyado en potentes derechas y resoluciones rápidas en la red. Sin embargo, Potapova reaccionó con carácter, mejoró su efectividad al saque y aprovechó varios errores no forzados de su rival para enlazar una notable remontada que igualó el marcador.

Con el partido nuevamente en equilibrio, Sabalenka afrontó momentos de máxima presión, incluidos juegos en los que estuvo cerca de cerrar el encuentro. Potapova resistió con valentía, salvó puntos de partido y forzó un segundo desempate, en el que la tensión alcanzó su punto máximo.

En el "tie-break" definitivo, la bielorrusa volvió a marcar la diferencia con su agresividad en la devolución y su capacidad para ejecutar golpes ganadores en los instantes decisivos, mientras la austríaca pagó caros algunos errores en momentos clave, incluida una doble falta.

Con este triunfo, Sabalenka reafirma su condición de favorita para el torneo, donde ya se coronó en las ediciones de 2023 y 2024, mientras que en 2025, perdió en la final frente a la estadounidense Madison Keys, novena del mundo.

Su rival en la cuarta ronda será la canadiense Victoria Mboko, de 19 años y 16 del mundo.