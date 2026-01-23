Suspendida Jana Fett, 189 del ránking, por dopaje

Fett, que llegó al top 100 en 2017, ha sido suspendida de forma provisional, informó este viernes la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés).

La croata, de 29 años, dio positivo en una prueba que se realizó el pasado 16 de noviembre de 2025 durante la disputa de los 'playoff' de la Billie Jean King Cup en Varadzin, Croacia.

La muestra fue dividida en la muestra A y la muestra B, y la A contuvo tres sustancias prohibidas, SARM Ostarina, y dos metabolitos diferentes. La prueba B confirmó lo encontrado en la prueba A.

Estas tres sustancias están prohibidas bajo la regulación actual antidopaje en las categorías de anabólicos y moduladores metabólicos.

La suspensión provisional a Fett comenzó el pasado 22 de diciembre, lo que explica que no haya jugado aún esta temporada, y la tenista tiene la posibilidad de apelar, aunque aún no lo ha hecho.

Mientras esta suspensión perdure, Fett no puede participar, entrenar ni asistir a eventos tenísticos organizados por miembros de la ITIA, es decir, ATP, ITF, WTA y las federaciones de los Grand Slam o del resto de asociaciones nacionales.