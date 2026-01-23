Zverev vuelve a dejarse un set pero hace historia en Alemania

Por tercer partido seguido, el tercer jugador del mundo, actual subcampeón, se dejó un parcial, tal y como sucedió en primera ronda contra el canadiense Gabriel Diallo y en segunda con el francés Alexandre Muller.

El jugador hamburgués, que se enfrentará en octavos con el argentino Francisco Cerúndolo en su camino hacia otra final, tal y como sucedió el año pasado, acumula ya siete presencias en este tramo de Australia, más que Becker, que logró seis.

El alemán, que tiene tomada la medida al británico al que ha ganado ya las siete ocasiones que han jugado, tardó dos horas y 47 minutos en solventar el choque de este viernes.

"Los dos últimos partidos han estado muy bien. Ambos rivales me pusieron a prueba con un tenis excelente y yo no estaba a buen nivel. Creo que Cameron hizo el mejor partido de los que hemos jugado y estoy feliz de haber ganado", opinó el alemán.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Zverev se medirá a Francisco Cerundolo que ganó al ruso Andrey Rublev por 6-3, 7-6(4) y 6-3.