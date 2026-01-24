Activado el protocolo contra el calor; techos cerrados y partidos suspendidos

Las previsiones de calor ya propiciaron que el inicio de la jornada se adelantara media hora a lo habitual. A pesar de ello, los casi 40 grados y humedad que hace en el recinto ha llevado a la organización a aplicar el protocolo contra el calor y decidir el cierre de las cubiertas de las tres principales canchas. Los encuentros en juego, como el de Jannik Sinner y el estadounidense Eliot Spizzirri, que afectaban físicamente al italiano, se detuvieron diez minutos para que los jugadores se refrescaran mientras se cerraba el techo.

También ocurrió en el tramo final del encuentro entre el italiano Lorenzo Musetti y el checo Tomas Machac, con triunfo del transalpino en cinco sets.

La medida afectó a las pistas exteriores, sin posibilidad de cerrar, y los partidos de las horas centrales, las más afectadas por la temperatura, se suspendieron temporalmente y se reanudarán cuando el tiempo lo permita.