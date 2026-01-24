Alcaraz se da un baño de masas en su entrenamiento antes de su partido de octavos

El número uno del mundo saltó a la pista a las 10:30 hora local (23:30 GMT del sábado), ante la presencia de centenares de aficionados que se congregaron en Melbourne Park, incluidos muchos sin entrada para la sesión oficial de la jornada.

En un ambiente festivo, pero con un tono más concentrado que en días anteriores, el murciano trabajó durante cerca de una hora, centrado en los intercambios desde el fondo de la pista y en las transiciones hacia la red.

Alcaraz, que en ocasiones previas había mostrado una actitud más distendida con los seguidores, optó esta vez por mantener la concentración y se limitó a saludar al público al término de la práctica, sin detenerse a firmar autógrafos.

El español volverá a la competición este domingo en el segundo turno de la pista central, a partir de las 13:30 hora local (2:30 GMT), en una jornada con unas temperaturas un poco más amables que el día anterior, cercanas a los 25/30 grados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su duelo ante Tommy Paul, vigésimo del mundo, será el octavo enfrentamiento entre ambos, con un balance favorable a Alcaraz por cinco victorias a dos. El murciano se ha impuesto en los cuatro choques más recientes, incluidos los cuartos de final de Roland Garros 2025, Wimbledon 2024 y los Juegos Olímpicos de París, además de los Masters 1000 de Cincinnati y Miami en 2023.

Paul, de 28 años, firmó en Australia su mejor actuación en un Grand Slam al alcanzar las semifinales en 2023, y los cuartos de final en 2024. Esta temporada llega con buenas sensaciones tras ser semifinalista en Adelaida y cuenta con cuatro títulos en su carrera, tres de ellos logrados en 2024.

Alcaraz, que busca superar por primera vez los cuartos de final en Melbourne y acercarse a su séptimo título de Grand Slam, destacó la exigencia del reto: "Es un gran jugador, muy rápido y con golpes planos. Tendré que jugar a un nivel muy alto y estar preparado para sufrir".

El ganador de este encuentro se medirá en cuartos al vencedor del duelo también este domingo entre el australiano Alex de Miñaur y el kazajo Alexander Bublik.