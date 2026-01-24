Anisimova arrolla a Stearns y se mete en octavos del Abierto de Australia

Anisimova dominó el encuentro de principio a fin gracias a un servicio potente y preciso, con velocidades que superaron los 170 km/h, y un juego agresivo desde el fondo de la pista.

La jugadora de 24 años combinó golpes profundos, devoluciones contundentes y una alta eficacia en los puntos clave para neutralizar los intentos de reacción de Stearns, 53 del mundo y también de 24 años.

Aunque Stearns logró mantener la pelea en algunos tramos del segundo set e incluso consiguió un quiebre para alargar el partido, Anisimova recuperó el control con solidez mental y cerró el duelo en 1 hora y 11 minutos, mostrando compostura en los momentos decisivos.

Con esta victoria, Anisimova consolida su condición de aspirante al título y continúa su recorrido en Melbourne, donde se enfrentará en cuarta ronda con la checa Linda Noskova o con la china Xinyu Wang, una vez se resuelva el duelo entre ambas de tercera ronda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En 2025, Anisimova protagonizó la mejor temporada de su carrera, consolidándose como una de las principales figuras del circuito femenino.

La estadounidense alcanzó sus primeras finales de Grand Slam en Wimbledon y el US Open, conquistó el título en Doha y cerró el año dentro del "top 5" del ránking mundial, confirmando un notable salto de calidad y regularidad.

En el Abierto de Australia 2025, tuvo una actuación más discreta y fue eliminada en la segunda ronda tras caer en un duelo competitivo ante la británica Emma Raducanu, actual número 29 del mundo.