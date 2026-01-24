Djokovic se disculpa por el incidente con un recogepelotas: "No era necesario"

"Me disculpo por eso, no era necesario. En el calor del momento… fui afortunado de seguir en pista y lo siento por causarle estrés al recogepelotas o a cualquiera", declaró el serbio en una rueda de prensa, en referencia a un pelotazo que estuvo cerca de impactar en el joven asistente de pista.

Más allá del episodio, Djokovic valoró positivamente su rendimiento en un duelo que describió como un "muy buen test". "Él estaba jugando agresivo y bien, y creo que me moví genial", afirmó. El campeón de 24 Grand Slams destacó que ha ganado ocho de nueve sets en el torneo y subrayó que se siente "tan bien como en mucho tiempo".

El serbio insistió en que no afronta los partidos con la mentalidad de reservar energía para rondas posteriores. "Intento no pensar en gestionar energía para más adelante. Creo que es importante dar lo máximo cada día para ganar al rival de ese día", explicó.

Djokovic también habló sobre la edad y su capacidad para seguir compitiendo al máximo nivel: "2n un buen día, cuando me siento bien física y mentalmente, sigo creyendo que puedo desafiar y vencer a cualquiera", aseguró. "Si no creyera eso, no estaría aquí, eso es seguro".

Recordó que la temporada pasada no fue ideal en los Gran Slams, pero confía en que el inicio de curso y el estado físico le permitan rendir mejor, "porque el cuerpo está más fresco", señaló.

Sobre su preparación, explicó que ha reducido la carga de entrenamientos entre partidos como parte de una estrategia para preservar energía.

"Cada día evaluamos qué es lo mejor: entrenar duro o ahorrar energía. Entrené fuerte los últimos meses y ahora es más importante no estresar el cuerpo innecesariamente", comentó.

Djokovic avanzó así con confianza en Melbourne, donde busca prolongar su legado y demostrar que, pese al paso del tiempo, sigue siendo una referencia absoluta del tenis mundial. En cuarta ronda, se medirá al checo Jakub Mensik, 18 del ránking ATP.