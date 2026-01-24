El partido entre Sinner y Spizzirri, interrumpido por el fuerte calor

Sinner, con el marcador en contra después de perder el primer set 6-4, ganar el segundo 3-6 y tener el resultado adverso en el tercero (3-1), con dificultades para moverse por los calambres, acudió al juez de silla que determinó parar el duelo y cerrar el techo.

Las altas temperaturas propiciaron que la organización adelantara media hora el programa de la jornada. Aún así, las condiciones son duras. El protocolo indica que el árbitro puede suspender u ordenar una pausa para que los jugadores se refresquen y que los tenistas pueden solicitar un tiempo de diez minutos para hidratarse y cambiarse.

Las temperaturas de este sábado alcanzan los 40 grados. Sinner acusó el calor notablemente y el partido se le había puesto cuesta arriba. Una vez cerrado el techo del la Rod Laver Arena el partido continuó.