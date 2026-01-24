Keys arrasa a Pliskova con un saque imparable y se mete en octavos en Australia

Keys, que busca revalidar su título en Australia, basó su triunfo en un servicio demoledor, con múltiples aces y velocidades que superaron los 190 km/h, además de una alta efectividad en los momentos decisivos.

La estadounidense mantuvo la iniciativa desde el fondo de la pista y presionó con agresividad las segundas bolas de su rival, logrando quiebres clave en ambos sets.

En el tramo final, Keys mostró temple para cerrar el encuentro al servicio, superando un breve momento de tensión antes de sellar la victoria tras un intenso intercambio de golpes que terminó con un error de Pliskova.

Con este resultado, Keys confirma su buen momento en Melbourne y se instala en los octavos de final del primer Grand Slam de la temporada, donde se medirá a su compatriota Jessica Pegula, sexta del mundo.

En 2025, Madison Keys firmó una de las campañas más importantes de su carrera, con dos títulos y un salto definitivo en regularidad al máximo nivel.

La estadounidense abrió el año levantando el WTA 500 de Adelaida y, a partir de ahí, consolidó un recorrido sólido en los grandes torneos, con presencia destacada también en Roland Garros (cuartos de final) y participación en las WTA Finals, además de estabilizarse en la zona alta del ránking.

En el Abierto de Australia 2025, Keys construyó un torneo de menos a más y terminó coronándose campeona, tras enfrentarse en semifinales frente a la entonces número dos, Iga Swiatek, y en la final se impuso a la número uno, Aryna Sabalenka, para conquistar su primer título de Grand Slam.