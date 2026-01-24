Musetti, incombustible, en octavos por primera vez

El transalpino, quinto favorito, ganó por 5-7, 6-4, 6-2, 5-7 y 6-2 en cuatro horas y 25 minutos en un choque que fue interrumpido por las altas temperaturas y que propició el cierre del techo de la pista para disputar el quinto parcial.

Musetti, que ha ganado los cuatro últimos partidos resueltos a cinco sets que ha disputado y que en este 2026 acumula seis victorias y solo una derrota, se enfrentará en cuarta ronda al ganador del duelo entre el estadounidense Taylor Fritz y el suizo Stanislas Wawrinka.

"Me alegro que haya terminado... luchamos duro aunque estaba preparado para un partido duro por el fuerte calor. No encontraba mi ritmo adecuado y yo estaba lejos de la línea de fondo. Pero luego, con una buena mentalidad logré darle le vuelta al partido", resumió Musetti.

"Sacar peor que en el primer set es difícil", reconoció el transalpino que jugará por primera vez en su carrera en la segunda semana del primer Grand Slam del curso.

