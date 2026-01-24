Pegula, sexta del mundo, avanza a octavos en Australia tras vencer a Selekhmeteva

Pegula dominó el encuentro desde el fondo de la pista, neutralizando el potente servicio de su rival con devoluciones profundas y una construcción de puntos consistente.

La estadounidense destacó por la solidez de su derecha, con golpes que alcanzaron los 130 km/h, empujando a Selekhmeteva a posiciones defensivas y forzando numerosos errores no forzados.

El momento decisivo llegó en el segundo set, cuando Pegula rompió el saque de la rusa para cerrar el partido tras poco más de una hora de juego. La norteamericana mostró mayor regularidad en los intercambios y supo capitalizar la presión en los momentos clave.

Con esta victoria, Pegula refuerza su candidatura en el torneo y avanza a la cuarta ronda, donde se enfrentará a su compatriota Madison Keys, que se impuso hoy con autoridad a la checa Karolina Pliskova, 1.057 del mundo, por 6-3 y 6-3.

