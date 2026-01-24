Ruud elimina a Cilic en cuatro sets y avanza a octavos en el Abierto de Australia

Ruud se impuso por 6-4, 6-4, 3-6 y 7-5 en un partido marcado por la intensidad desde el fondo de la pista y por los altibajos en el servicio de ambos jugadores. El escandinavo dominó los dos primeros sets con solidez, aprovechando errores no forzados de Cilic y mostrando eficacia con su derecha.

El croata reaccionó en el tercer parcial con un tenis más agresivo, elevando la velocidad de sus golpes y encontrando profundidad en sus tiros para recortar distancias. Sin embargo, Ruud recuperó el control en el cuarto set, donde selló el triunfo tras un cierre tenso en el duodécimo juego.

En los momentos decisivos, Cilic acumuló fallos clave, incluyendo dobles faltas y errores no forzados de derecha y revés, mientras Ruud mantuvo la presión con golpes ganadores y un servicio efectivo, sumando varios aces en el tramo final.

Con este resultado, Ruud confirma su condición de aspirante en el primer Grand Slam del año y continúa su camino en el torneo australiano, donde se enfrentará al estadounidense Ben Shelton en octavos de final.

