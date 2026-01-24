Sinner admite que el cierre del techo fue clave para superar el calor y los calambres

"Hacía mucho calor. Empecé a tener calambres, pero con el tiempo fueron desapareciendo", explicó el vigente campeón del torneo en rueda de prensa, donde reconoció que la pausa y el cambio de condiciones influyeron en su recuperación.

"Cuando cerraron el techo, intenté soltar un poco los músculos y cambiar la forma de jugar algunos puntos. Eso me ayudó", afirmó. Sinner detalló que durante la interrupción no recibió asistencia médica y tuvo que gestionar la situación por su cuenta.

"No podía recibir tratamiento en ese momento. Estuve solo, estirando, me tumbé unos minutos e intenté relajar los músculos. Funcionó bastante bien", relató. "Intenté bajar un poco la intensidad y recuperar sensaciones para volver más suelto a la pista".

El número dos del ránking ATP reconoció que el calor fue un condicionante desde el inicio del partido.

"Empezó siendo muy duro físicamente. A veces no hay una explicación clara de por qué el cuerpo reacciona así: puede ser el calor, el cansancio o incluso no haber dormido bien la noche anterior", comentó. "Lo único que puedes hacer es intentar estar en la mejor condición posible cada día".

El italiano subrayó que la experiencia le está permitiendo entender mejor sus límites. "Con los años conoces un poco más tu cuerpo e intentas manejar mejor ciertas situaciones complicadas", explicó. "Espero que este tipo de problemas vayan disminuyendo poco a poco".

Sinner también valoró el rendimiento de su rival, el estadounidense Eliot Spizzirri, número 85 del mundo, a quien elogió por su solidez y capacidad competitiva.

"Sentí que se movía muy bien y que con el revés casi no fallaba. Tenía un gran equilibrio entre cuándo arriesgar y cuándo mantenerse sólido", analizó. "Es un gran jugador y merece mucho crédito por el nivel que mostró, especialmente jugando aquí por primera vez".

El campeón italiano explicó que tuvo que ajustar su plan de juego para contrarrestar el ritmo de su oponente. "Cambié un poco el ritmo y la velocidad de la bola, lo que me permitió entrar en los puntos de formas distintas. A veces pequeños ajustes marcan la diferencia", dijo.

Sobre la preparación para competir en condiciones extremas, Sinner recordó que su equipo trabaja específicamente en la adaptación al calor. "No es casualidad que vayamos a Dubái en pretemporada por el clima. Intentamos prepararnos para este tipo de escenarios", indicó. "Aun así, hay días en los que las cosas no salen como esperas".

"Trato de mantener una mentalidad positiva. Si piensas en negativo en la pista, lo más probable es que las cosas empeoren. Sé cuánto trabajo y confío en que esa dedicación acabe dando resultados", reflexionó.

Sinner concluyó mostrando prudencia respecto a su próximo compromiso: "estoy contento por haber superado este partido. El siguiente será otro reto, así que veremos qué viene", sentenció.

El italiano superó este sábado a Spizzirri por 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 y se situó en octavos de final, donde se medirá con su compatriota Luciano Darderi, número 22 del mundo, después de que este derrotara también hoy al ruso Karen Khachanov, número 22 del ránking ATP.