Sinner sobrevive a Spizzirri y al calor para llegar a octavos

Sinner, que necesitó tres horas y 45 minutos para superar al 85 del mundo, estuvo contra las cuerdas en el tercer parcial. Caminaba con dificultad y estaba en manos de su adversario. Sufrió con la alta temperatura. Sin embargo, el partido se detuvo diez minutos para cerrar el techo y el número dos del mundo se recuperó y superó los contratiempos hasta lograr sacar adelante el partido.

El jugador de San Cándido, de 24 años, jugará en octavos con su compatriota Luciano Darderi que ganó al ruso Karen Khachanov por 7-6(5), 3-6, 6-3 y 6-4.