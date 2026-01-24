Swiatek, entre cansancio y hambre tras su victoria: "Perdón, es muy tarde para pensar"

Swiatek avanzó a la cuarta ronda del primer grande de la temporada tras imponerse a la rusa Anna Kalinskaya por 6-1, 1-6 y 6-1 en la tercera ronda del torneo, en un partido resuelto en 1 hora y 44 minutos.

"Perdón, es muy tarde para pensar… también tengo hambre", declaró la número dos del mundo, que evitó profundizar en el análisis técnico del encuentro, aunque se mostró satisfecha con su rendimiento global: "estoy contenta con el partido. En el tercer set ajusté lo necesario".

Swiatek explicó que el duelo no giró únicamente en torno al saque y destacó la exigencia física del choque, marcado por peloteos largos. "Sabía que podía ganar puntos desde el fondo, no solo con el servicio", señaló.

Sobre la influencia del público, afirmó que puede ser un factor positivo o una distracción, según el comportamiento en la grada: "el apoyo anima, pero ciertas intervenciones pueden afectar a la concentración".

De cara a su próximo partido frente a la australiana Maddison Inglis, reconoció que deberá estudiar a su rival: "no la conozco demasiado, tendré que analizar su juego".

La rueda de prensa concluyó con un tono distendido y una última disculpa de la jugadora: "lo siento, de verdad… tengo hambre".