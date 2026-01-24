Swiatek impone su autoridad ante Kalinskaya y sigue firme rumbo al título en Australia

Swiatek firmó un contundente tercer set, en el que encadenó seis juegos consecutivos después de ceder el segundo parcial, apoyada en la potencia y precisión de su servicio, con registros de hasta 184 km/h.

La número dos del mundo supo controlar los momentos de tensión cuando sacó para partido y cerró el duelo con un servicio al cuerpo que forzó el error de su rival.

Kalinskaya, número 33 del ránking, mostró resistencia y agresividad desde el fondo de la pista, salvando varias bolas de partido y evitando un set en blanco en la manga definitiva gracias a un sólido turno de saque. Sin embargo, los errores no forzados y la presión constante de Swiatek terminaron inclinando la balanza a favor de la polaca.

El encuentro estuvo marcado por los cambios de dinámica: Swiatek dominó con claridad el primer set, Kalinskaya reaccionó en el segundo y la polaca recuperó el control total en el tercero, imponiendo su ritmo con golpes profundos y una notable efectividad en los puntos clave.

Con esta victoria, Swiatek confirma su candidatura al título en Melbourne y se instala en la cuarta ronda del cuadro femenino, donde buscará prolongar su racha frente a la australiana Maddison Inglis, que llega al duelo tras la retirada de la japonesa Naomi Osaka, 16 en el ránking WTA.