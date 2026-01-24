Wawrinka se despide de Australia; Fritz se sitúa en octavos

Se aferró a sus opciones Wawrinka, que perdió en cuatro mangas 7-6(5), 2-6, 6-4 y 6-4 y peleó hasta el final. Necesitó ser atendido por el médico en el vestuario, a la conclusión del tercer set. Pero a sus 40 años no le dio para alargar su estancia en Melbourne.

Stanislas Wawrinka ya ha anunciado que el 2026 es su último año de profesional. El Abierto de Australia es uno de los primeros eventos del recorrido de despedida. Permaneció 2 horas y 45 minutos en su último partido a manos de Fritz. que firmó 31 saques directos para cerrar el triunfo y citarse con el italiano Lorenzo Musetti en octavos.

Ha sido un gran aliciente en el torneo Wawrinka convertido en el primer hombre en alcanzar la tercera ronda aquí con 40 años o más desde Ken Rosewall en 1978. Se quedó en puertas de convertirse en el tercer hombre de 40 años en conseguir tres victorias en un torneo de Grand Slam en la Era Abierta, después de Rosewall y Pancho Gonzales.

"El ambiente ha sido impresionante y no puedo estar más agradecido", dijo Wawrinka antes de que la organización emitiera en la propia pista un video con imágenes del jugador. El público lo agradeció y la organización lo reconoció.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Wawrinka ganó su único enfrentamiento previo de Grand Slam con Fritz, pero fue hace casi 10 años, cuando Wawrinka, entonces número 5 del ranking, derrotó a Fritz, entonces número 65, en la primera ronda de Wimbledon 2016. No repitió esa gesta aunque tras ganar la segunda manga confió al público en alargar su estancia.

Aspiraba a derrotar a un jugador del Top 10 en un Grand Slam por primera vez desde el Abierto de Australia de 2020, cuando derrotó al número 4, Daniil Medvedev, en octavos de final.

Fritz, por su parte, alcanzó los octavos de final por tercera vez. "Tengo un gran respeto por él y por lo que ha logrado esta semana. Es una leyenda", dijo el estadounidense, finalista del Abierto de Estados Unidos en el 2024.

Wawrinka dijo adiós a Australia tras en su vigésima participación en el Abierto del país oceánico. Es uno de los seis jugadores de la Era Abierta que ha disputado el torneo individual masculino aquí en 20 o más ocasiones, junto con Djokovic, Roger Federer, Lleyton Hewitt y Feliciano López

Fue el Grand Slam 75 del suizo, que ocupa el cuarto lugar en la lista histórica de jugadores con más participaciones en torneos individuales masculinos de Grand Slam y ganó el Abierto de Australia de 2014, derrotando al cabeza de serie número 1, Rafael Nadal, en la final.

Fue ése uno de los tres títulos del Grand Slam que ha logrado junto Roland Garros de 2015 y el Abierto de Estados Unidos de 2016, derrotando a Djokovic en ambas finales.