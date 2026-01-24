Wawrinka toma su cerveza

"Me merezco una cerveza", reclamó el tres veces campeón de Grand Slam, que ha iniciado su recorrido de despedida, a los 40 años, de su carrera profesional, tras ganar en segunda ronda y en cinco sets al francés Arthur Gea.

Así, después de perder ante Taylor Fritz el torneo premió su recorrido y tras despedir al ganador, el director del evento Criag Tiley le ofreció el micrófono en medio de la cancha. "Estoy acostumbrado a hablar cuando gano un torneo. Ahora es diferente. Quiero agradecer a todos el trato aquí. Este torneo cada vez es mejor", dijo Wawrinka ovacionado por el público.

La organización emitió un emotivo video con jugadas del suizo que ha batido récord de longevidad al alcanzar la tercera ronda y le dio unos recuerdos. Para terminar, el director pidió dos cervezas y ambos las compartieron en la pista, tal y como solicitó el jueves Wawrinka tras ganar a Gea.

Después, el jugador helvético dio una vuelta alrededor de la cancha, emocionado, para agradecer a todos los aficionados el trato recibido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy