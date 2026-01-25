Alcaraz: "Ganar en tres sets da mucha confianza"

"Ganar en sets corridos siempre es genial y hacerlo contra Tommy Paul te da mucha confianza. Estoy emocionado por ver cómo rindo en cuarto", afirmó en una rueda de prensa.

Alcaraz subrayó el alto nivel del partido y aseguró que su prioridad fue mantener la concentración durante todo el encuentro. "El nivel de hoy fue muy alto. Más que ahorrar energía, traté de mantener el foco durante casi tres horas de juego", señaló.

De cara a las próximas rondas, el español se mostró preparado para adaptarse a las condiciones climáticas, incluido el calor, con temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados, y la posibilidad de jugar con el techo cerrado. "Tienes que acostumbrarte a todo. Solo puedo controlar lo que depende de mí. Hará mucho calor el martes y el techo estará cerrado, así que debo aceptarlo y jugar mi mejor tenis", apuntó.

En otro orden, Alcaraz valoró positivamente la expansión de deportes emergentes como el pádel y el pickleball. "Ver nuevos deportes es algo bueno. El impacto del pádel es enorme y será interesante ver cómo crecen", comentó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, recalcó la importancia de sentirse cómodo con las decisiones técnicas junto a su equipo.

"Puedes escuchar muchos consejos, pero si no te sientes cómodo, tienes que ajustar. Confío en mi equipo y en las decisiones que tomamos", indicó.

Finalmente, se refirió a una interrupción del partido por asistencia médica a un espectador, subrayando que "la salud de las personas es lo más importante" y que, una vez resuelta la situación, trató de "mantenerse activo y concentrado".

Alcaraz se impuso este domingo a Paul por 7-6(6), 6-4 y 7-5 y pasó a cuartos de final del Abierto de Australia, donde se enfrentará al australiano Alex de Miñaur, número seis del mundo, o al kazajo Alexander Bublik, décimo, una vez se resuelva el duelo entre ambos hoy.