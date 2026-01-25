Alcaraz iguala su tope y debe acercarse a su mejor inicio de año para ganar en Australia

Así se acercaría a su mejor registro de victorias en el inicio de una temporada desde que debutó como profesional en 2020, los 8 de 2023.

Buscará el pase a semifinales este martes contra el australiano Alex de Miñaur, número 6, al que el 1 ha ganado las cinco veces que ha jugado contra él.

En 2021, cuando debutó en Australia, se quedó en segunda ronda, y en 2022, en tercera. En 2023 no participó por lesión.

Alcaraz lleva dos Grand Slam seguidos accediendo a cuartos de final sin ceder ningún set, lo que no había hecho hasta el pasado Abierto de Estados Unidos, cuando se plantó en la final ganando sus seis primeros partidos en Nueva York, para perder uno en la pelea por el título contra el italiano Jannik Sinner (6-2, 2-6, 6-1 y 6-4).

