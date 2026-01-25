Alcaraz, sobre el incidente del techo de Sinner: "Esa regla le vino bien"

"Si es una regla nueva y está escrita así, al final se tiene que hacer lo que las reglas dicen", afirmó el murciano, en relación al cierre del techo de la pista cuando se alcanzó una cierta temperatura y que fue positivo para Sinner ya que antes del mismo se encontraba visiblemente debilitado por calambres en las piernas.

Alcaraz explicó que siguió el partido de Sinner y estuvo atento a lo sucedido ante la posibilidad de un futuro cruce entre ambos. "Me gusta ver los partidos de Jannik, ver cómo va, lo que pasa, ante un posible encuentro con él", señaló el murciano este domingo ante los medios.

El incidente, que generó debate por el momento en el que se detuvo el partido y la gestión de las pausas, coincidió con un contexto de calor intenso, con temperaturas cercanas a los 40 grados, un factor que Alcaraz subrayó como determinante en el rendimiento físico de los jugadores.

"Yo entrené 35 minutos ese día, pero ya pude notar el calor, y jugar un partido en esas condiciones es brutal", reconoció.

Sobre la decisión arbitral y la aplicación de la normativa en el encuentro de Sinner, Alcaraz evitó pronunciarse de manera concluyente, al asegurar que no conoce con exactitud el contenido de la nueva regla.

"He visto que esa norma es nueva este año y no sé hasta qué punto dice si se debe parar en juegos pares, en juegos impares o si se debió parar o no. Yo ahí no me puedo meter porque no sé exactamente lo que dice", afirmó.

Aun así, admitió que la resolución del episodio terminó favoreciendo al italiano. "Como alguien dijo, al final salió favorecido Jannik. Hablando de ayer, esa regla le vino bien", comentó.

El español también reflexionó sobre las consecuencias físicas que pueden dejar los partidos disputados en condiciones extremas.

"La verdad es que esos partidos son complicados. Yo he jugado partidos en los que he tenido rampas y luego físicamente lo he notado en los días posteriores", explicó.

"Al día siguiente, sobre todo, estás más cargado, con más agujetas, y eso puede perjudicar si le metes más intensidad o más horas al cuerpo de la cuenta", añadió.

Respecto a Sinner, Alcaraz destacó su nivel de preparación y profesionalismo. "Él tiene su equipo, lo tiene todo al milímetro, hará las cosas bien para llegar en buena forma", aseguró.

También apuntó a las diferencias en la adaptación al clima según el origen de cada jugador: "él es de una zona de montaña, de muchísimo frío, y yo soy de Murcia, de mucho calor. Las condiciones de más calor me benefician, pero él también lleva mucho tiempo en el tour y se ha adaptado, aunque a veces todavía le cuesta y eso es algo que podemos aprovechar".

Finalmente, Alcaraz restó importancia al horario de sus próximos partidos y remarcó la necesidad de adaptarse a cualquier circunstancia.

"Depende del rival: hay rivales con los que prefiero jugar de día y otros de noche, pero a mí no me importa. Los tenistas nos tenemos que adaptar al calor, al viento, al frío o a la noche, e intentar jugar nuestro mejor tenis", concluyó.

Alcaraz se impuso este domingo al estadounidense Tommy Paul por 7-6(6), 6-4 y 7-5 y pasó a cuartos de final del Abierto de Australia, donde se enfrentará al australiano Alex de Miñaur, número seis del mundo.