Cerúndolo, tras caer ante Zverev: "Jugué un buen torneo"

En una rueda de prensa, el latinoamericano fue claro sobre lo ocurrido en la pista: "me faltó todo, me sentí superado por todos lados. Jugó mejor de revés, de derecha, con el saque. A veces no alcanza con lo que uno tiene y la verdad es que no se puede hacer mucho más".

Cerúndolo destacó el nivel de su rival y admitió que no encontró herramientas para contrarrestarlo. "Es un gran jugador, juega a un nivel muy alto y no pude hacer mucho más", afirmó.

Pese a la derrota, el argentino prefirió quedarse con un balance positivo de su paso por Melbourne Park. "Jugué un buen torneo", resumió, subrayando que no se fijó objetivos estrictos para esta temporada y que este arranque le deja buenas sensaciones.

"No me puse objetivos claros este año. Creo que fue un buen comienzo de temporada y me voy contento desde ese lado", explicó.

Cerúndolo también remarcó los avances en su tenis y el proceso de evolución de su juego. "Incorporé cosas nuevas, jugué un gran tenis en varios momentos y le veo muchas cosas positivas a este torneo", señaló, optimista de cara a los próximos compromisos del calendario.