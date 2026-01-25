Tenis
Cerúndolo, tras caer ante Zverev: "Jugué un buen torneo"

Melbourne (Australia), 25 ene (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo, número 21 del ránking ATP, quedó eliminado del Abierto de Australia tras perder ante el alemán Alexander Zverev, tercero del mundo, por 6-2, 6-4 y 6-4, en un partido en el que reconoció haber sido superado en todos los aspectos del juego, aunque incidió en que ha jugado "un buen torneo".

Por EFE

En una rueda de prensa, el latinoamericano fue claro sobre lo ocurrido en la pista: "me faltó todo, me sentí superado por todos lados. Jugó mejor de revés, de derecha, con el saque. A veces no alcanza con lo que uno tiene y la verdad es que no se puede hacer mucho más".

Cerúndolo destacó el nivel de su rival y admitió que no encontró herramientas para contrarrestarlo. "Es un gran jugador, juega a un nivel muy alto y no pude hacer mucho más", afirmó.

Pese a la derrota, el argentino prefirió quedarse con un balance positivo de su paso por Melbourne Park. "Jugué un buen torneo", resumió, subrayando que no se fijó objetivos estrictos para esta temporada y que este arranque le deja buenas sensaciones.

"No me puse objetivos claros este año. Creo que fue un buen comienzo de temporada y me voy contento desde ese lado", explicó.

Cerúndolo también remarcó los avances en su tenis y el proceso de evolución de su juego. "Incorporé cosas nuevas, jugué un gran tenis en varios momentos y le veo muchas cosas positivas a este torneo", señaló, optimista de cara a los próximos compromisos del calendario.