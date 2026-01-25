Coco Gauff, tras avanzar a cuartos: "Los partidos se deciden por un par de puntos"

"Cada partido es más divertido porque empiezas a relajarte un poco, aunque los rivales son cada vez más duros", explicó la campeona del US Open, quien considera que Australia es "la mejor oportunidad para medir realmente el nivel de cada jugadora", dado que todas llegan en su mejor versión.

Gauff, de 21 años y tercera cabeza de serie, bromeó sobre la percepción de ser vista como parte de una generación mayor, pese a tener edades similares a varias de las jóvenes emergentes. "Me parece raro que me pidan consejos para ellas; son mis pares, estamos en la misma etapa y seguimos aprendiendo", afirmó.

La tenista reconoció que en sus primeros años en el circuito se sintió sola por debutar tan joven, pero celebró que ahora haya más jugadoras de su edad compitiendo al máximo nivel. "Los últimos dos años han sido de los más felices en el tour, porque veo más caras amigas en los torneos", confesó.

Sobre su consistencia en rondas avanzadas, Gauff atribuyó su crecimiento a la experiencia y a una nueva mentalidad: "ahora trato cada partido como si estuviera lo más lejos posible del trofeo. Eso me ayuda a no adelantarme".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También destacó el buen momento del tenis femenino estadounidense, señalando que las jugadoras del país se apoyan mutuamente y comparten una "identidad fuerte" dentro del circuito.

Finalmente, describió cómo el ambiente del torneo empieza a cambiar en la segunda semana. "Hoy noté por primera vez que el vestuario estaba más vacío", dijo. "No es solitario, es más cómodo".

Con esta victoria, la estadounidense avanza a la ronda de las ocho mejores, consolidando su candidatura en Melbourne tras superar una prueba de carácter y exigencia. En cuartos de final se enfrentará a la ucraniana Elina Svitolina, número doce del mundo, o a la rusa Mirra Andreeva, número siete, una vez se resuelva el duelo entre ambas.