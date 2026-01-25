De Miñaur vence a Bublik y se cita con Alcaraz en cuartos

Sexto cabeza de serie y arropado por el público local del Rod Laver Arena, De Miñaur impuso un ritmo alto desde el inicio, neutralizando los saques de Bublik, que alcanzaron los 200 kilómetros por hora, con devoluciones profundas y obligándole a cometer numerosos errores no forzados en los momentos decisivos.

El australiano fue especialmente eficaz en los juegos al resto, logrando múltiples roturas a lo largo del encuentro y convirtiendo puntos de quiebre con autoridad, mientras Bublik alternaba golpes espectaculares con fallos costosos, incapaz de sostener la regularidad necesaria para competir el partido.

En el tercer set, De Miñaur aceleró definitivamente hacia la victoria con un parcial contundente, combinando agresividad controlada, gran cobertura de pista y un servicio sólido para cerrar el duelo con claridad.

Con este triunfo, De Miñaur accede a los cuartos de final del primer Grand Slam de la temporada, donde se enfrentará al español Carlos Alcaraz en un duelo por un puesto en semifinales.

