Gauff frena la reacción de Muchova y avanza a cuartos

La tercera cabeza de serie, que necesitó de las tres mangas para evitar la remontada de su rival, cerró el encuentro con un sólido turno de servicio en el noveno juego del set definitivo, donde volvió a demostrar su temple competitivo.

Tras situarse 40-0, Gauff vio cómo Muchova elevaba la presión, pero la estadounidense respondió con autoridad gracias a un servicio potente y bien dirigido, incluyendo entregas al cuerpo que alcanzaron los 174 km/h. El punto final llegó con un saque a 172 km/h que incomodó a su rival y provocó un error forzado en la devolución.

El último parcial reflejó el pulso táctico entre ambas jugadoras: Gauff combinó potencia, profundidad y recursos como la dejada, mientras Muchova exhibió resistencia y creatividad desde el fondo de la pista, alargando puntos y buscando desestabilizar el ritmo de la estadounidense.

Pese a la reacción de la checa en el segundo set, Gauff supo recomponerse en el tramo decisivo, mostrando resiliencia, madurez competitiva y una notable capacidad para gestionar la presión. Su rendimiento en el tercer set, especialmente en los juegos de servicio clave, confirmó su condición de aspirante al título.

Con esta victoria, la estadounidense avanza a la ronda de las ocho mejores, consolidando su candidatura en Melbourne tras superar una prueba de carácter y exigencia. En cuartos de final se enfrentará a la ucraniana Elina Svitolina, número doce del mundo, o a la rusa Mirra Andreeva, número siete, una vez se resuelva el duelo entre ambas.