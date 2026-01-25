Marcel Granollers y Horacio Zeballos, en cuartos de final de dobles

Granollers y Zeballos, que juntos acumulan diez títulos, entre ellos los cinco del pasado año donde amarraron el Abierto de Estados Unidos y Roland Garros, se situaron por cuarta vez en su carrera entre los ocho mejores del primer Grand Slam del curso.

El veterano dúo que forman Granolllers, de 39 años y el argentino, con 40, tardaron una hora y 55 minutos en progresar en el cuadro de un evento que nunca han logrado ganar, ni siquiera alcanzar la final. Las semifinales que consiguieron en el 2022 y 2023 ha sido su tope en Melbourne y que tienen cerca.

El español y el argentino se enfrentarán en cuartos al ganador del encuentro entre los brasileños Orlando Luz y Rafael Matos y el equipo formado por el indio Yuki Bhambri con el sueco Andre Goransson.

Eliminados quedaron los argentinos Tomas Martin Etcheverry y Ugo Carabelli que perdieron con los franceses Sadio Doumbia y Fabien Reboul.

