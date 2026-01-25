Medvedev reconoce la superioridad de Learner tras su derrota: "Jugó demasiado bien"

"Jugó demasiado bien para mí hoy. Tuvo un partido increíble y no logré igualar su nivel", declaró Medvedev, que reconoció que, aunque siempre se puede hacer algo mejor tras una derrota abultada, el resultado reflejó lo ocurrido en la pista.

El exnúmero uno del mundo y actual duodécimo aseguró que el resultado no estuvo condicionado por el desgaste físico de rondas anteriores. "No fue un tema de piernas, físicamente me sentía bien. Fue más una cuestión de tenis y de ritmo", explicó.

Durante el partido, Medvedev dijo haber intentado encontrar soluciones para romper la dinámica de su rival. "Buscaba cualquier cosa para sacarlo de su ritmo. No encontraba respuestas, algo que no me ocurre a menudo", afirmó, destacando el carácter agresivo y la eficacia de Learner incluso ante buenos golpes propios.

"Si miro los últimos torneos, he jugado bien, he vencido a grandes jugadores y he tenido buenos resultados. No debo centrarme solo en este partido, sino en el panorama general", señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Medvedev también se refirió a factores técnicos como el servicio y las condiciones de juego, apuntando que las bolas "no le favorecieron" y que ha tenido dificultades recientes para imponer su saque.

El estadounidense Learner Tien firmó una de las mayores sorpresas del Abierto de Australia al eliminar hoy en cuarta ronda al ruso Daniil Medvedev, duodécimo cabeza de serie, con una contundente victoria por 6-4, 6-0 y 6-3 en el Margaret Court Arena.

Tien, número 29 del torneo, exhibió un tenis agresivo, sólido desde el fondo de la pista y con una extraordinaria capacidad defensiva, que desbordó a un Medvedev errático en los momentos clave.