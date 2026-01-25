"Siempre seré yo, no importa el ránking": Sabalenka exhibe humor tras su victoria

"No intento ser alguien diferente. Hay grandes jugadores y grandes personas, y yo simplemente soy yo. Nunca cambiaré por el ránking" explicó la tenista, actual número uno, tras derrotar en dos sets a la canadiense Victoria Mboko, decimoséptima favorita, por 6-1 y 7-6(1) en Rod Laver Arena.

La número uno del mundo destacó el nivel mostrado ante una rival a la que calificó de "jugadora increíble" y subrayó la dificultad de cerrar el partido en sets corridos. "Fue una gran batalla. El segundo set fue complicado, pero estoy muy feliz con el nivel que jugué y por haberlo resuelto en dos mangas", afirmó.

Sabalenka explicó que uno de los momentos clave del encuentro estuvo condicionado por factores externos, como la posición del sol, que afectó la lectura del servicio.

"Hubo un tramo en el que el sol iba directo a mi punto de impacto. Eso lo hace muy incómodo, pero supe mantenerme en el momento y jugar punto a punto", relató, destacando también la reacción de su rival en los instantes de mayor presión.

Más allá del tenis, la bielorrusa abordó su imagen pública y su estilo personal, desde la elección de su indumentaria hasta el uso de accesorios en pista. Con tono distendido, aseguró que se siente cómoda con su 'look 'y que cuidar los detalles le ayuda a sentirse segura y confiada.

"El collar tiene que ser de la longitud correcta para que no golpee mis dientes. Me hace sentir hermosa y con confianza, y eso es importante", bromeó.

La jugadora también se refirió a su participación en debates sobre premios económicos e igualdad en el tenis. Reconoció que delega gran parte de esa labor en su equipo, aunque aporta su opinión cuando se le requiere.

"No paso el día entero enviando correos. Hay representantes que hacen ese trabajo; yo comparto mi punto de vista cuando puedo", explicó.

Finalmente, Sabalenka no esquivó cuestiones polémicas sobre críticas recientes de jugadoras ucranianas en redes sociales y respondió con cautela: "respeto que todos tengan su opinión. Mi postura sigue siendo la misma, que es por la paz".

En cuartos de final, la bielorrusa se enfrentará a la estadounidense Iva Jovic, número 29 del mundo, después de que esta derrotara a la kazaja Yulia Putintseva.