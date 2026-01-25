Tenis
25 de enero de 2026 - 05:10

Stefani y Arévalo, a cuartos en dobles mixto

Melbourne (AUstralia), 25 ene (EFE).- El dueto formado por la brasileña Luisa Stefani y el salvadoreño Marcelo Arévalo se clasificó para los cuartos de final del torneo de dobles mixto del Abierto de Australia tras imponerse a los norteamericanos Asia Muhammad y Evan King por 6-3 y 6-2.

Por EFE

Stefani y Areávalo, segundos favoritos, que tardaron 58 minutos en sacar adelante el choque contra los estadounidenses, se enfretarán a los ganadores del partido entre el equipo formado por la kazaja Danilina con el estadounidense JJ Tracy contra la canadiense Leylah Fernandez y el australiano Nick Kyrgios.

Arévalo, uno de los mejores jugadores en dobles, también logró sacar adelante su encuentro de esta especialidad junto al croata Mate Pavic para situarse en los octavos de final tras vencer a los bosnios Tomislav Brkic y Damir Dzumhur por 6-2 y 6-3. Se medirán al indio Sriram Balaji y el austríaco Neil Oberleitner.