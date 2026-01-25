Tommy Paul sobre Alcaraz: "Te asfixia, no te deja respirar en la pista"

"Te hace sentir que no tienes tiempo, te apura, te quita el aire", explicó Paul, al describir la presión constante que ejerce Alcaraz desde el fondo de la cancha. Según el estadounidense, el español impuso los patrones de juego que buscaba, mientras él tuvo dificultades para establecer los suyos.

Paul reconoció que su derecha fue un punto vulnerable que Alcaraz detectó y explotó desde los primeros juegos, y admitió que fue superado en los tres sets. También señaló que, aunque el resultado fue relativamente parejo, no tuvo la sensación de estar realmente cerca de ganar.

El tenista estadounidense destacó un momento clave en el primer set, cuando perdió su servicio tras no conectar primeros saques en un juego determinante, lo que permitió a Alcaraz tomar el control del encuentro. "En los puntos importantes, él subió su energía, mientras la mía bajaba", reconoció.

Sobre el servicio del español, Paul indicó que no percibió grandes diferencias respecto a partidos anteriores, aunque volvió a subrayar la intensidad general de su juego.

En relación con los logros históricos, Paul calificó como "extraordinaria" la posibilidad de que Alcaraz complete el último Gran Slam que le falta de su carrera, resaltando la magnitud de la hazaña, especialmente por la edad del español.

Pese a la derrota, Paul se mostró satisfecho con su rendimiento en el arranque de la temporada en Australia, se declaró optimista sobre su estado físico y reiteró su objetivo de regresar al 'top 10' del ránking mundial.

Finalmente, describió su rivalidad con Alcaraz como exigente pero emocionante, destacando la calidad de los intercambios y el atractivo del espectáculo. "Sabes que vas a jugar puntos increíbles, pero también sabes que él puede asfixiarte cuando más importa", concluyó.

Alcaraz se impuso este domingo a Paul por 7-6(6), 6-4 y 7-5 y pasó a cuartos de final del Abierto de Australia, donde se enfrentará al australiano Alex de Miñaur, número seis del mundo, o al kazajo Alexander Bublik, décimo, una vez se resuelva el duelo entre ambos hoy.