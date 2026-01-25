Zverev celebra su triunfo ante Cerúndolo y valora su arranque de temporada

Zverev, número tres del mundo, avanzó a cuartos tras imponerse a Cerúndolo en tres sets (6-2, 6-4 y 6-4), en un partido que controló con solidez durante dos horas y trece minutos.

El latinoamericano, que había vencido antes al alemán en tierra batida, no pudo repetir el resultado en pista dura ante un rival superior desde el fondo de la cancha.

"He jugado solo seis partidos este año, así que es difícil comparar, pero me sentí muy bien en la pista", afirmó el subcampeón de la pasada edición, destacando su confianza y nivel de juego.

El alemán también habló sobre el coaching en pista, valorando positivamente la posibilidad de intercambiar indicaciones con su equipo durante los partidos. Señaló que prefiere recibir mensajes directos desde su palco y explicó que suele consensuar con su entorno aspectos como la estrategia, la estructura del juego y el nivel de intensidad emocional antes de cada encuentro.

El alemán también reflexionó sobre la evolución del tenis respecto a la era de Federer, Nadal y Djokovic, señalando que el deporte es hoy más rápido, físico y con superficies más equilibradas, lo que amplía las opciones para más jugadores.

Con esta victoria, Zverev alcanzó por quinta vez los cuartos de final en Melbourne, consolidándose como uno de los referentes alemanes en el torneo, y se enfrentará en la siguiente ronda a Learner Tien, 29 del mundo.