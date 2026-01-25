Zverev pone fin al periplo de Cerúndolo para llegar a cuartos

No tuvo opción el sudamericano en ganar por primera vez en un Grand Slam a un top ten. Aunque había superado en tres de las cinco ocasiones previas al germano, siempre en tierra, nunca pudo sacar adelante un choque en pista rápida, como las del Melbourne Park.

En dos horas y trece minutos solventó el partido Zverev, que se situó en cuartos de final por quinta vez. Es el único alemán en lograr tantas veces situarse entre los ocho mejores de este evento, por delante ya de Boris Becker que fue cuartofinalista en cuatro ocasiones, entre 1984 y 1996.

El año pasado, Zverev se convirtió en el tercer jugador alemán de la historia en llegar a la final individual masculina del Abierto de Australia, tras el campeón de 1991 y 1996, Becker, y el subcampeón de 2003, Rainer Schuettler. Cayó ante Jannik Sinner en dos sets.

Zverev, que ha sido tres veces finalista de Grand Slam, con el Abierto de Estados Unidos y Roland Garros además de la de Australia del pasado año, tiene entre ceja y ceja ahora convertirse en el primer alemán en ganar un título grande desde 1996 (Becker ganó su sexto título de Grand Slam en el Abierto de Australia).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Alexander Zverev se enfrentará en cuartos, el próximo martes, al ganador del partido entre el ruso Daniil Medvedev y el estadounidense Learner Tien.