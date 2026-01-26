Alcaraz contra De Miñaur, en sesión nocturna; las semifinales, un desafío

El número uno del mundo tiene su techo en los cuartos de final que juega en este 2026 por tercera vez consecutiva. En el 2024 le eliminó el alemán Alexander Zverev. En el 2025 fue el serbio Novak Djokovic el que frenó el progreso del español en Melbourne.

La jornada la abre el duelo entre la número uno del tenis femenino la bielorrusa Aryna Sabalenka contra la estadounidense Iva Jovic, revelación del torneo y después el cara a cara entre el alemán Zverev y el joven norteamericano Learner Tien, campeón semanas atrás de las Finales Next Gen.

La sesión última arranca a las 19.00 horas (09.00 hora CET) con el choque entre la estadounidense Coco Gauff y la ucraniana Elina Svitolina y en cuanto termine, será el partido entre Alcaraz y Alex de Miñaur, el ídolo local.

Será la sexta vez que Alex de Miñaur dispute los cuartos de final de un Grand Slam que nunca ha atravesado. El oceánico, que ganó a Alexander Bublik, de Kazajistán, en tercera ronda, nunca ha podido ganar a Carlos Alcaraz, en los cinco enfrentamientos que han disputado. Tres de ellas fueron en el 2025, en la final de Rotterdam, en el Conde de Godó y el último, hace dos meses, en las Finales ATP.

Es el sexto del mundo el jugador de Sydney de 26 años. Está en su mejor nivel en el ránking De Miñaur que cuenta con diez títulos en su carrera, con el de Washington el pasado año, como el más reciente. Y nueve finales perdidas más, con especial significado la del Masters 1000 de canadá, en el 2023 que perdió contra Sinner.

"Alcaraz ha mejorado mucho en cuanto a la concentración y eso lo hace aún más peligroso", añadió De Miñaur que se mostró confiado en conseguir ganar al número uno del mundo. "Siempre hay una primera vez y espero que sea esta del martes".

De Miñaur afronta el partido contra Alcaraz como uno de los "retos más duros. Tengo que ir con todo. Me siento bien. Espero una batalla física porque Carlos hace las cosas muy bien, alarga los intercambios y pega muy fuerte a la bola", indicó el jugador de Sydney que confía en el aliento del público para hacer frente al español.

Para el jueves las previsiones apuntan a un calor extremo, aunque las altas temperaturas han sido frecuentes a lo largo del Abierto de Australia. "He crecido jugando con calor y puede que sea un partido en pista cubierta si se llega a aplicar la regla. No tengo preferencia", apuntó De miñaur después de ganar a Bublik.

El triunfo ante el kazajo eleva el optimismo de De Miñaur en el choque contra Alcaraz. El australiano había perdido los partidos recientes con el kazajo, uno de los jugadores más en forma y por primera vez entre los diez mejores del mundo. Cayó en los dos choques del 2025, en Roland Garros y el Masters 1000 de París. Sin embargo, le superó con claridad el domingo en Melbourne.

A eso se agarra el jugador local que en primera ronda eliminó al estadounidense Mackenzy Mc Donald y después al serbio Hamad Medjedovic. En el tercer tramo se impuso al estadounidense Frances Tiafoe, antes de la cita con Bublik. Ahora le espera Alcaraz con las semifinales en el horizonte.